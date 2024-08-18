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Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi

Tekirdağ Şarköy'de sapık alarmı yaşandı. 46 yaşındaki E.K'nın denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Kadınların tepki gösterdiği E.K polis tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 16:06 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 17:46
Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi 1

Tekirdağ Şarköy plajında sapık alarmı yaşandı.

Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi 2
Plajda sapık alarmı!

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti.

Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi 3

Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.'yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu. Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.'nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu.

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