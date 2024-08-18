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KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti.