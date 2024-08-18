Tekirdağ Şarköy'de sapık alarmı yaşandı. 46 yaşındaki E.K'nın denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Kadınların tepki gösterdiği E.K polis tarafından gözaltına alındı.
KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti.
Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.'yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu. Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.'nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu.