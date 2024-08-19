Şişli'de ortalık karıştı: Bebek arabasıyla kavgaya girdi!

İstanbul Şişli'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bıçak da kullanılan kavga mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen uzun süre devam etti. Taraflardan biri bebek arabasını kavga ettiği kişiye savurdu. O anlar kameraya yansıdı.