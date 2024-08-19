Şişli'de ortalık karıştı: Bebek arabasıyla kavgaya girdi!

İstanbul Şişli'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bıçak da kullanılan kavga mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen uzun süre devam etti. Taraflardan biri bebek arabasını kavga ettiği kişiye savurdu. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Şişli'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavgada bebek arabası da kullanıldı.
Olay, dün gece saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.