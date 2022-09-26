Sapık okul müdürünün taciz görüntüleri ortaya çıktı! WhatsApp'tan yazdıkları şoke etti... "Sana tecavüz edeceğim"
Sapık okul müdürünün taciz görüntüleri ortaya çıktı... Ankara'da Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı F.R., iddiaya göre okul müdürü A.Y. tarafından cinsel tacize uğradı. Genç kadın, okul koridorlarında kendisini defalarca zorla öpen A.Y., tarafından hem fiziki hem de sözlü tacize maruz kaldı. A.Y., kendisine tepki gösteren F.R.'ye, "Seni bu okula kapattım. Sana tecavüz edeceğim" diyerek tehdit etmesinin yanı sıra, zorla öptüğü görüntüleri okulun güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte yandan sapık müdürün WhatsApp'tan attığı şok mesajlar da ortaya çıktı.
Ankara'da Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu'nda görevli okul müdürü A.Y.'nin müdür yardımcısı F.R.'ye yaptığı tacizin görüntüleri ortaya çıktı!
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı.
A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınırken, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
'ÖPERSEN ÇIKMANA İZİN VERİRİM'
F.R. ifadesinde okul müdürünün 'bir bakar mısın bir şey diyeceğim' diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen fiziki mesafeyi aşarak kendisini rızası dışında dudağından öpmeye çalıştığını söyledi. Okul koridorlarında mesai saatleri içerisinde sürekli yanına gelmeye çalıştığını, beline elini dolamaya çalışarak tacizlerine devam ettiğini kaydeden F.R., "Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu. Bir daha yapmaması için uyardım. Kendisinden izin istediğimde boynunu göstererek, 'buradan öpersen çıkmana izin veririm' dedi, kabul etmeyince de okuldan çıkmama izin vermedi. Karneleri almaya gittiğimde masasının üzerinde dizilmiş fotoğraflarımı gördüm. Hemen toplayarak kendisine tepki gösterdim" dedi.
'FOTOĞRAFINI AÇIP ÖPÜYORUM'
A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine "Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur" gibi sözler söylediğini anlatan F.R., "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana bende tecavüz edeceğim. Whatsapp profil fotoğrafını açıyorum öpüyorum' diyerek cinsel tacizde bulundu. Odasına yalnız girmeye korkuyordum, bir işim olduğunda okuldaki temizlik görevlilerinden yanımda gelmeleri için ricada bulunuyordum" ifadelerini kullandı.