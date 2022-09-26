Sapık okul müdürünün taciz görüntüleri ortaya çıktı! WhatsApp'tan yazdıkları şoke etti... "Sana tecavüz edeceğim"

'FOTOĞRAFINI AÇIP ÖPÜYORUM'

A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine "Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur" gibi sözler söylediğini anlatan F.R., "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana bende tecavüz edeceğim. Whatsapp profil fotoğrafını açıyorum öpüyorum' diyerek cinsel tacizde bulundu. Odasına yalnız girmeye korkuyordum, bir işim olduğunda okuldaki temizlik görevlilerinden yanımda gelmeleri için ricada bulunuyordum" ifadelerini kullandı.