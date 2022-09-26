Doç. Dr. Kriton Dinçmen ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi! Bedeni Cerrahpaşa’da kadavra olarak kullanıldı

"BİZ HOCAMIZA KADAVRA DİYEMİYORUZ"

Dinçmen'in öğrencisi Yasemin Balcı " Hocam vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu. Vasiyeti üzerine tüm tıp öğrencilerine kadavra olarak katkıda bulundu. Bu çok önemli ve az insanın yaptığı bir şey. Henüz yaşarken bedeninin tıp eğitiminde değerlendirilmesini yaşarken şahitler eşliğinde vasiyet etti. Biz tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz" diye konuştu.