Saldırıya uğrayan ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu dehşet anlarını analttı: Oğlu vurdu babası boğazımı sıktı

Bursa'da, kalp krizi geçiren hastayı taşıdığı ambulansın önünü, kullandığı otomobille kesen tekstilci S.Y. (53) ile oğlu Melih Y. (22) tarafından darbedilen paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu (26), olayı DHA muhabirine anlattı. Darbe bağlı olarak dil kökü kıkırdağı kırılıp, dudağı patlayan ve yaralı halde hastayı hastaneye yetiştiren Karasulu, Hasta çok acil olduğu için ve sadece tek düşüncemiz hasta olduğu için, maalesef o halde de götürmek zorunda kaldım. Onun da her dakikası, her saniyesi çok önemli. Müdahale edilmesi lazım. Hastayı teslim ettikten sonra, benim müdahalem yapıldı dedi.

Darbe bağlı olarak dil kökü kıkırdağı kırılıp, dudağı patlayan ve yaralı halde hastayı hastaneye yetiştiren Karasulu, Hasta çok acil olduğu için ve sadece tek düşüncemiz hasta olduğu için, maalesef o halde de götürmek zorunda kaldım. Onun da her dakikası, her saniyesi çok önemli. Müdahale edilmesi lazım. Hastayı teslim ettikten sonra, benim müdahalem yapıldı dedi.