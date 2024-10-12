Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.