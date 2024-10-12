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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte bölge bölge hava durumu...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 18:05 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 18:24
Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yağış nedeniyle saat 18.00 sıralarında İBB trafik yoğunluğu verilerine göre trafik yüzde 80'i buldu.

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