Bursa'da ambulansın önünü kesip sürücüyü darbeden 1 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 19:48 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 19:48

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği öğrenilen 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak, tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesine götürmek üzere yola çıktı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsünün selektör yapıp korna çalarak yol istediği iddia edildi.

Ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başladı.

Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaştı.

İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu M.Y. ise tutuklandı.