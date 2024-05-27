Komşu kavgası davasında flaş gelişme! Duruşma sonu Dilan Polat'tan ilan-ı aşk

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmaya başlandı.Savunmasını yapması için söz hakkı verilen Dilan Polat, komşusunun şikayetinden vazgeçtiğini ve uzlaştıklarını belirterek, "Ben kimseyi darbetmedim. Zaten bir erkeği darbedebilmem mümkün değil, korkarım. Kimseye hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Müştekilerle geçmişten gelen hiçbir husumetim yoktur. Olay günü sadece otopark dolayısıyla bir tartışma yaşandı. Müştekilerin evine girmedim, kimseyi darbetmedim. Zaten kamera görüntülerinde de olay görülebilmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek, beraatini talep etti. Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için davayı erteleme kararı alırken duruşma sonu Dilan Polat'ın eşine söylediği sözler şok etkisi yarattı.