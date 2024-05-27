Komşu kavgası davasında flaş gelişme! Duruşma sonu Dilan Polat'tan ilan-ı aşk

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmaya başlandı.Savunmasını yapması için söz hakkı verilen Dilan Polat, komşusunun şikayetinden vazgeçtiğini ve uzlaştıklarını belirterek, "Ben kimseyi darbetmedim. Zaten bir erkeği darbedebilmem mümkün değil, korkarım. Kimseye hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Müştekilerle geçmişten gelen hiçbir husumetim yoktur. Olay günü sadece otopark dolayısıyla bir tartışma yaşandı. Müştekilerin evine girmedim, kimseyi darbetmedim. Zaten kamera görüntülerinde de olay görülebilmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek, beraatini talep etti. Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için davayı erteleme kararı alırken duruşma sonu Dilan Polat'ın eşine söylediği sözler şok etkisi yarattı.
Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olarak cezaevinde bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularıyla araç parkı yüzünden kavga edip davalık olmuştu.
Polat Ailesi'ne yakın villada oturan komşu Metin A.'nın Polatlar'a gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamayıp sokak üzerine bırakması kavganın fitilini ateşlemişti. Polatların partisine gelen konuğun Metin A.'nın aracından dolayı çıkış yapamaması üzerine Polat çifti komşusunun evini basarak küfürler eşliğinde Metin A.'yi darp etmişti.
Komşunun şikayeti sonucu Dilan Polat'a 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.