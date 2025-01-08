SODYUM NİTRAT İÇEREK YAŞAMINA SON VERDİ Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kitli olduğunu ve Yücel'in sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Bunun üzerine arkadaşları dün durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

Roketsan 'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel 'den arkadaşları bir süre haber alamadı.

Yusuf Serdar Yücel. (Takvim.com.tr)

Yücel'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyalleri mercek altına alındı.



YOĞUN BİR ŞEKİLDE BORSADA İŞLEM YAPIYORDU

Yücel'in sodyum nitratı aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sipariş ettiği ortaya çıktı. Evde hırsızlık belirtisi gözlemlenmedi. Herhangi bir intihar notuna da rastlanılamadı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de mühendisin ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Yücel'in borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Yücel'in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı.

Sabah'ın haberine göre; Yücel'in ölümü intihar gibi gözükse de bütün ihtimallerin üzerinde durulduğu kaydedildi.