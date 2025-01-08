Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamadı.
Bunun üzerine arkadaşları dün durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.
Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaştı.
SODYUM NİTRAT İÇEREK YAŞAMINA SON VERDİ
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kitli olduğunu ve Yücel'in sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiğini tespit etti.
Yusuf Serdar Yücel. (Takvim.com.tr)
Yücel'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyalleri mercek altına alındı.
YOĞUN BİR ŞEKİLDE BORSADA İŞLEM YAPIYORDU
Yücel'in sodyum nitratı aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sipariş ettiği ortaya çıktı. Evde hırsızlık belirtisi gözlemlenmedi. Herhangi bir intihar notuna da rastlanılamadı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de mühendisin ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Yücel'in borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.
TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Yücel'in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı.
Sabah'ın haberine göre; Yücel'in ölümü intihar gibi gözükse de bütün ihtimallerin üzerinde durulduğu kaydedildi.
Yücel'in ölümünde tüm ihtimaller değerlendiriliyor. (Görsel: AA)
YUSUF SERDAR YÜCEL KİMDİR?
2018'de başladığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Yücel, Roketsan'a ilk adımını 2021 yılında stajyer olarak attı.
Yücel, Şubat 2022'de ilk önce yarı zamanlı, ekim ayında ise tam zamanlı olarak yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.