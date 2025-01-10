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Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: “Böylesi daha iyi”

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile ilişkisini sonlandıra oyuncu Devrim Özkan, ayrılık sorularını ilk kez yanıtladı. Ünlü oyuncunun "Sevgi bitti mi?" sorusuna verdiği kaçamak yanıt ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Devrim Özkan'ın ayrılık açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 13:52
Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başladı. Ancak ikili 2024 yılının başlarında yollarını ayırdı.

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

Ayrılığa fazla dayanamayan ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha veren çift, Kasım ayında Urguay'a giderek ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret etti.

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

Bu ziyaretin ardından evlilik iddiaları da ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikiliden ters köşe geldi.

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

Bu ayrılık Torreira'ya soruldu. Yıldız futbolcu sorulan sorulara sinirlenerek "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

'SEVGİ BİTTİ Mİ?' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Lucas Torreira'nın yanıtı uzun süre gündem olurken bu kez ayrılık soruları Devrim Özkan'a yöneltildi.

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

İlk kez soruları yanıtlayan Devrim Özkan ayrılığı doğruladı. Muhabirlerin, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna Özkan, şu yanıtı verdi: "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim.

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık"

Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: Böylesi daha iyi

"SINIRI AŞMASINA FIRSAT VERME"

Son olarak katıldığı programda "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" demişti.