Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: “Böylesi daha iyi”

'SEVGİ BİTTİ Mİ?' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP Lucas Torreira'nın yanıtı uzun süre gündem olurken bu kez ayrılık soruları Devrim Özkan'a yöneltildi.

İlk kez soruları yanıtlayan Devrim Özkan ayrılığı doğruladı. Muhabirlerin, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna Özkan, şu yanıtı verdi: "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim.

Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık"