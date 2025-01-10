Lucas Torreira’dan ayrılmıştı! Devrim Özkan ilk kez konuştu: “Böylesi daha iyi”

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başladı. Ancak ikili 2024 yılının başlarında yollarını ayırdı.
Ayrılığa fazla dayanamayan ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha veren çift, Kasım ayında Urguay'a giderek ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret etti.
Bu ziyaretin ardından evlilik iddiaları da ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikiliden ters köşe geldi.
İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.
Bu ayrılık Torreira'ya soruldu. Yıldız futbolcu sorulan sorulara sinirlenerek "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın" ifadelerini kullandı.
'SEVGİ BİTTİ Mİ?' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP
Lucas Torreira'nın yanıtı uzun süre gündem olurken bu kez ayrılık soruları Devrim Özkan'a yöneltildi.
İlk kez soruları yanıtlayan Devrim Özkan ayrılığı doğruladı. Muhabirlerin, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna Özkan, şu yanıtı verdi: "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim.
Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık"
"SINIRI AŞMASINA FIRSAT VERME"
Son olarak katıldığı programda "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" demişti.