RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Lego değil gerçek! Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı

Lego değil gerçek! Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı

İstanbul'un en önemli simgelerinden yapılarından biri olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarından sona gelindi. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son düzeltmeler ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları boyunca dezenformasyonun ardı arkası kesilmemişti. Son olarak sosyal medyada troller tarafından paylaşılan lego şeklindeki "Kız Kulesi" paylaşımını, birçok muhalif isim gerçek zannederek hükümete yönelik kara propagandaya kalkmıştı.

AJANSLAR
03.04.2023 12:05 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:17
Restorasyon sona gelindi! Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

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Restorasyon sona gelindi! Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı

Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor.

Restorasyon sona gelindi! Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı

Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı.

Restorasyon sona gelindi! Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı

Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti.

Restorasyon sona gelindi! Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı

Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi.

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