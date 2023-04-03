Lego değil gerçek! Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı
İstanbul'un en önemli simgelerinden yapılarından biri olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarından sona gelindi. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son düzeltmeler ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları boyunca dezenformasyonun ardı arkası kesilmemişti. Son olarak sosyal medyada troller tarafından paylaşılan lego şeklindeki "Kız Kulesi" paylaşımını, birçok muhalif isim gerçek zannederek hükümete yönelik kara propagandaya kalkmıştı.
03.04.2023 12:05 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:17
İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.
Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor.
Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti.