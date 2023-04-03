Emine Erdoğan’ın buluştuğu kursiyerler: “Bir anne gibi ilgilendi”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay ziyaretinde Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından açılan dikiş kursunda öğrenim gören depremzede kursiyerlerle bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın buluştuğu öğrenciler duygularını anlattı. Kursiyerlerden 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Yeşilel, "Her zaman televizyonda gördüğümüz hanımefendiyi yüz yüze görmek ayrı güzeldi. Bizimle bir anne gibi çok yakından ilgilendi. Sorular sordu. Dikiş atölyesinde daha yeni olduğumuzu söyledik bize moral verdi." dedi.
Asrın felaketinden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedeler için Şule Yüksel Şenler Vakıf öncülüğünde dikiş kursu açıldı.
Vakfın Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay ziyaretinde dikiş kursuna uğrayarak genç kursiyerlerle bir araya geldi.
Yaşları 16 ile 18 arasında değişen genç öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet edip kendilerine kolaylıklar diledikten sonra onlarla birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.
"BANA MORAL VERDİ"
Sabah'ın haberine göre Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraftaki genç öğrencilerle bir araya geldi. Kursiyer Büşra Yeşilel, "Dikiş kursuna yeni başladığımı söyledim. Bana moral verdi, daha güzel şeyler dikeceğime inandırdı. Her birimizle bir anne gibi yakından ilgilendi. Çok mutlu oldum" derken Elif Kötüce, "Emine hanımın bizi ziyaret edeceğini duyunca çok heyecanlandım. Bize sorular sordu ve daha güzel işler çıkaracağımız yönünde bizleri motive etti. Başarılarımızın devamını diledi. Onunla tanıştığımız için çok mutlu olduk" dedi.
AMAÇ GENÇ KIZLARA ALTIN BİLEZİK…
Depremin etkilediği iller arasındaki Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Antakya'da kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedelerin zaman geçirmesi için onlarca sosyal faaliyet alanları oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi de Şule Yüksel Şenler Vakıf Üretim Atölyesi. Atölyede sabah saatlerinde 7 öğrenci öğlenden sonra da 7 öğrenci olmak üzere toplam 14 kursiyere usta öğreticiler Seval Gücel ve Ferya Akıl tarafından dikiş kursu veriliyor.
"ÜRETEN KIZLARIMIZ GELİR ELDE ETMİŞ OLACAK"
Yaz sonuna kadar devam etmesi planlan dikiş kursunda eğitimini tamamlayan kursiyerlerin daha sonra seri üretime geçeceklerini söyleyen Ferya Akıl, "Öğrencilerimize ilk hafta makinenin parçalarını tanıtarak makineyle öz deşmelerini sağlıyoruz. Sonra küçük bezlere dikiş yapıyorlar. Şimdilik dikimi kolay ve pratik olan pijama ve lastikli etek gibi ürünler üretiyoruz. Seri üretime geçince hem üreten kızlarımız gelir elde etmiş olacak hem de üretilen parçalar ihtiyacı olan depremzedelere verilecek" dedi.