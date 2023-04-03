Emine Erdoğan’ın buluştuğu kursiyerler: “Bir anne gibi ilgilendi”

AMAÇ GENÇ KIZLARA ALTIN BİLEZİK…

Depremin etkilediği iller arasındaki Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Antakya'da kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedelerin zaman geçirmesi için onlarca sosyal faaliyet alanları oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi de Şule Yüksel Şenler Vakıf Üretim Atölyesi. Atölyede sabah saatlerinde 7 öğrenci öğlenden sonra da 7 öğrenci olmak üzere toplam 14 kursiyere usta öğreticiler Seval Gücel ve Ferya Akıl tarafından dikiş kursu veriliyor.

"ÜRETEN KIZLARIMIZ GELİR ELDE ETMİŞ OLACAK"

Yaz sonuna kadar devam etmesi planlan dikiş kursunda eğitimini tamamlayan kursiyerlerin daha sonra seri üretime geçeceklerini söyleyen Ferya Akıl, "Öğrencilerimize ilk hafta makinenin parçalarını tanıtarak makineyle öz deşmelerini sağlıyoruz. Sonra küçük bezlere dikiş yapıyorlar. Şimdilik dikimi kolay ve pratik olan pijama ve lastikli etek gibi ürünler üretiyoruz. Seri üretime geçince hem üreten kızlarımız gelir elde etmiş olacak hem de üretilen parçalar ihtiyacı olan depremzedelere verilecek" dedi.