RAMAZAN İMSAKİYE
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Lego değil gerçek! Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı |VİDEO

Lego değil gerçek! Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı |VİDEO
03.04.2023 13:05

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İstanbul'un en önemli simgelerinden yapılarından biri olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarından sona gelindi. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son düzeltmeler ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları boyunca dezenformasyonun ardı arkası kesilmemişti. Son olarak sosyal medyada troller tarafından paylaşılan lego şeklindeki "Kız Kulesi" paylaşımını, birçok muhalif isim gerçek zannederek hükümete yönelik kara propagandaya kalkmıştı.

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İSTANBUL'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde iskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı ortaya çıktı.

KUBBE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor. Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı. Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.

DEPREM İÇİN DE GÜÇLENDİRİLİYOR


Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" denilmişti.




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