Şişli'de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan adam pencereden atladı
İstanbul Şişli'de nefes kesen bir operasyon yaşandı. Oğlu tarafından bir iş yerinde oğlu tarafından rehin alınan kişi, pencereden atlaması sonucu hastaneye kaldırıldı, şüpheli özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
03.04.2023 17:06 - Son Güncelleme: 03.04.2023 17:06
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bir iş yerinde rehin alma konusu olduğu bilgisi üzerine olay yerine geçti.
ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ
Çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından olay yerine gelen özel harekat polisi, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.