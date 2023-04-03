RAMAZAN İMSAKİYE
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Şişli'de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan adam pencereden atladı

İstanbul Şişli'de nefes kesen bir operasyon yaşandı. Oğlu tarafından bir iş yerinde oğlu tarafından rehin alınan kişi, pencereden atlaması sonucu hastaneye kaldırıldı, şüpheli özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

03.04.2023 17:06 - Son Güncelleme: 03.04.2023 17:06
Şişli’de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan baba pencereden atladı

İstanbul Şişli'de oğlu tarafından bir iş yerinde oğlu tarafından rehin alınan kişi, pencereden atlaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Şişli’de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan baba pencereden atladı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bir iş yerinde rehin alma konusu olduğu bilgisi üzerine olay yerine geçti.

Şişli’de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan baba pencereden atladı

CAMDAN ATLADI

Yapılan araştırmada, Bulut T'nin rehin aldığı babasının camdan atlayarak kurtulduğu ve ambulansla hastaneye sevk edildiği belirlendi.

Şişli’de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan baba pencereden atladı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şişli’de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan baba pencereden atladı

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından olay yerine gelen özel harekat polisi, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

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