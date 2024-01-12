İstanbul’da yaşayanlar buranın adını hiç duymamış ve bilmiyor: Adresi öğrenen hemen gitmek istiyor! Adeta gizli hazine

İstanbul, her daim eşsiz mimarisi ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Bu büyüleyici şehir, sadece popüler tarihi mekanlarıyla değil, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineleriyle de ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. Bu gizli hazinelerden biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamış olan Azatlı Baruthanesi'dir.