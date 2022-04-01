RAMAZANDA CUMA MESAJLARI 2022 | Cuma ve oruç mesajları en güzelleri! Türk bayraklı, GİF’li, camili, gül resimli, Whatsap’ta paylaş!

RAMAZANDA CUMA MESAJLARI 2022 | Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cuma mesajları ile birlikte paylaşım yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki, ''Eğer kullar, Ramazan-ı şerîf ayındaki fazilet ve ihsanları bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Çünkü bunda çok sevap vardır." Tüm İslam dünyası tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayının başlangıcı Cuma gününe denk geliyor. Bu iki önemli günde en güzel cuma ve oruç mesajları gündeme geldi. İşte Türk bayraklı, GİF'li, camili, gül resimli Whatsap, İnstagram Ramazan ve Cuma mesajları, sözleri, hadisleri, ayetleri ve Peygamber Efendimizin sözleri...