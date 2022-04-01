RAMAZANDA CUMA MESAJLARI 2022 | Cuma ve oruç mesajları en güzelleri! Türk bayraklı, GİF'li, camili, gül resimli, Whatsap'ta paylaş!
Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. 11 Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayı başlangıcının günlerin en hayırlısı olan Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla vatandaşlar hem Ramazan hem de Cuma tebrik mesajlarını araştırıyor. Sevdiklerine sosyal medyadan ya da Whatsap'tan Türk bayraklı, GİF'li, camili, gül resimli, en güzel, duygusal mesajlar ve sözler göndermek isteyenler internet aram motorlarında ''RAMAZANDA CUMA MESAJLARI 2022'' şeklinde aramalar yapıyor. İşte bugüne özel Ramazan ve Cuma mesajları birlikte...
RAMAZANDA CUMA MESAJLARI 2022 | Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cuma mesajları ile birlikte paylaşım yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki, ''Eğer kullar, Ramazan-ı şerîf ayındaki fazilet ve ihsanları bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Çünkü bunda çok sevap vardır." Tüm İslam dünyası tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayının başlangıcı Cuma gününe denk geliyor. Bu iki önemli günde en güzel cuma ve oruç mesajları gündeme geldi. İşte Türk bayraklı, GİF'li, camili, gül resimli Whatsap, İnstagram Ramazan ve Cuma mesajları, sözleri, hadisleri, ayetleri ve Peygamber Efendimizin sözleri...
HEM RAMAZAN HEM CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022
- Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun...
- Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya Ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun...
- Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...
- Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun...
- Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için...
- Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun...
- Mübarek Ramazan ayına has RAHMET BEREKET VE MAĞFIRET ile hemhal olman dileklerimle...
- Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslatı bulmasına vesile olsun...