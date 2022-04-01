150 km menzili var! Vurucu güç Çakır füzesi göreve hazırlanıyor
ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor. Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken, ilk test atışı yıl içinde Akıncı'dan yapılacak.
Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla ROKETSAN tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay katıldı.
Toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.
Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.
Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde, görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.
Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.