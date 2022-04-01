Lise tuvaletinde taciz iddiası! 1 şaka 2 intihar! Resminizi çektim...

E.K. ile aynı mahallede oturan ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gören R.B. (16) de arkadaşının cenaze namazına katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından eve giden R.B., sosyal medyada cinsel tacizle suçlanması sonrası intihar eden arkadaşı E.K. ile ilgili paylaşım yaptı.