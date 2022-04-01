Lise tuvaletinde taciz iddiası! 1 şaka 2 intihar! Resminizi çektim...
Ankara Polatlı'da okulda arkadaşının şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittiği ve hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca 19 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti. Mahalleden arkadaşı R.B. (16) de E.K.'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedeniyle babası ile tartışmasının ardından yaşamını sonlandırdı.
01.04.2022 09:33 - Son Güncelleme: 01.04.2022 10:02
Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde Ankara Polatlı'daki Ticaret Meslek Lisesi'nde yaşandı… 12'nci sınıf öğrencisi E.K.'yi (19) teneffüs sırasında arkadaşları şaka amacıyla kızlar tuvaletine itti.
E.K. ile aynı mahallede oturan ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gören R.B. (16) de arkadaşının cenaze namazına katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından eve giden R.B., sosyal medyada cinsel tacizle suçlanması sonrası intihar eden arkadaşı E.K. ile ilgili paylaşım yaptı.
R.B.'ye paylaşımı nedeniyle babası tepki gösterdi. Babasıyla tartışan R.B. evden çıktı. Gece eve dönmeyen R.B., sabaha karşı arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisindeki düğün salonunun bahçesinde yaşamına son verdi.