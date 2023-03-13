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Haberler Yaşam Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı! Tek bir noktası kuru kalmayacak....

Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı! Tek bir noktası kuru kalmayacak....

Ramazan ayına kısa bir süre kala revani için araştırmalar hızlandı. Şerbetli ama hafif bir tatlı olması sebebiyle oldukça tercih edilen revaninin tüm püf noktalarını sizler için derledik. Tam ölçülü, kuru yeri kalmayan bu tarif Ramazan sofralarınızı süslerken misafirleriniz lezzetine doyamayacak. İşte am ölçülü revani tarifi...

takvim.com.tr
13.03.2023 15:30 - Son Güncelleme: 13.03.2023 15:30
Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı! Tek bir noktası kuru kalmayacak....

Ramazana özel tariflerden en çok merak edileni ise revani tatlısı oldu. Oldukça pratik olması ve hafifi şerbetli olması onun tercih edilme sebepleri arasında bulunuyor. İşte revani tatlısı tarifi...

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Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı! Tek bir noktası kuru kalmayacak....

Kek için;

3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 adet portakal
1 paket şekerli vanilin
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ

Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı! Tek bir noktası kuru kalmayacak....

Şerbet için;

3 su bardağı su
3 su bardağı seker
Yarım limon suyu

Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı! Tek bir noktası kuru kalmayacak....

Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Derin bir tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır ve soğumaya alınır.

Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı! Tek bir noktası kuru kalmayacak....

Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.

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