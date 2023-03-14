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Haberler Yaşam "Marmara denizi ÇÖKECEK..." İstanbul depremi 2023'te mi? Hüseyin Öztürk'den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis'e uyarı! TEK TEK açıkladı...

"Marmara denizi ÇÖKECEK..." İstanbul depremi 2023'te mi? Hüseyin Öztürk'den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis'e uyarı! TEK TEK açıkladı...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, depreme özel tüm uyarılarını peş peşe sıraladı. İşte İstanbul depremi ve konuyla ilgili tüm yorumlar.

takvim.com.tr
14.03.2023 09:45 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:45
Marmara denizi ÇÖKECEK... İstanbul depremi 2023’te mi? Hüseyin Öztürk’den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis’e uyarı! TEK TEK açıkladı...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk tarafından peş peşe deprem uyarısı geldi. İstanbul, Yalova, Çanakkale, Tokat, Bitlis ve birçok il için açıklamalarda bulunan Öztürk'ün söyledikleri büyük ilgi çekti. Özellikle Tokat, Bitlis çevresi için vatandaşları uyarılarda bulunurken İstanbul depremi için ise çevre illerin risk durumunu açıkladı. İşte detaylar...

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Marmara denizi ÇÖKECEK... İstanbul depremi 2023’te mi? Hüseyin Öztürk’den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis’e uyarı! TEK TEK açıkladı...

TOKAT ÇEVRESİ DİKKAT

Tokat Almus bölgesi hareket edebilir. Kayseriden çizgisellik gösteren bir kırılma görüyoruz. Bu daha büyük bir kırığa neden olabilir.

Marmara denizi ÇÖKECEK... İstanbul depremi 2023’te mi? Hüseyin Öztürk’den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis’e uyarı! TEK TEK açıkladı...

6-7'LİK YENİ DEPREMLER OLUŞACAK

Bu iki deprem çevresel büyük enerji transfer etti. Bu nedenle çevresinde 6-7'lik yeni depremler oluşturacaktır.

Marmara denizi ÇÖKECEK... İstanbul depremi 2023’te mi? Hüseyin Öztürk’den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis’e uyarı! TEK TEK açıkladı...

99'DAN BERİ BEKLENİYOR

Kırılmayan tek yer Marmara Denizi'nin içi kaldı. 99 depremi sonrası 30 yıl içinde %66 olasılıkla İstanbul Depremi'nin olacağı belirtildi.

Marmara denizi ÇÖKECEK... İstanbul depremi 2023’te mi? Hüseyin Öztürk’den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis’e uyarı! TEK TEK açıkladı...

Bana göre hala Marmara fayı hala enerji biriktiriyor.

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