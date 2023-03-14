"Marmara denizi ÇÖKECEK..." İstanbul depremi 2023'te mi? Hüseyin Öztürk'den Yalova, Çanakkale, Bursa, Tokat, Bitlis'e uyarı! TEK TEK açıkladı...
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, depreme özel tüm uyarılarını peş peşe sıraladı. İşte İstanbul depremi ve konuyla ilgili tüm yorumlar.
14.03.2023 09:45 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:45
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk tarafından peş peşe deprem uyarısı geldi. İstanbul, Yalova, Çanakkale, Tokat, Bitlis ve birçok il için açıklamalarda bulunan Öztürk'ün söyledikleri büyük ilgi çekti. Özellikle Tokat, Bitlis çevresi için vatandaşları uyarılarda bulunurken İstanbul depremi için ise çevre illerin risk durumunu açıkladı. İşte detaylar...