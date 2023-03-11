"2049 yılından geldim" dedi 3. Dünya Savaşı'nın tarihini verdi "7 yıl sürecek" Ama bundan daha kötüsü de var "1 yıl sonra büyük bir şey olacak..."

7 yıl sürecek bir Üçüncü Dünya Savaşı için "29.05.2030" tarihini işaret eden zaman yolcusu bu savaşın kuzey ile güney arasında çıkacağını söyledi. Savaşın bitiminde yani 2037'de büyük bir nüfus patlaması olduğunu belirtti.