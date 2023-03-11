"2049 yılından geldim" dedi 3. Dünya Savaşı'nın tarihini verdi "7 yıl sürecek" Ama bundan daha kötüsü de var "1 yıl sonra büyük bir şey olacak..."
Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Özellikle TikTok, zaman yolcusundan geçilmiyor. TikTok'ta 'TrevorTheTimwTraveler' isimli ve kendini zaman yolcusu olarak tanıtan TikToker geleceğe ait korkunç öngörülerde bulunuyor. 2049 yılından geldiğini söyleyen Trevor, 3. Dünya Savaşı'nın tarihini ver '7 yıl sürecek' dedi. 3 tarihe dikkat edilmes, gerektiğini söyleyen Trevor "2024 yılında büyük bir şey olacak" diyerek kafalar da soru işaretleri bıraktı. İşte Trevor'ın o paylaşımları.
11.03.2023 19:24 - Son Güncelleme: 11.03.2023 19:24
Tiktok'ta sözde bir zaman yolcusu 3.Dünya Savaşı'nın başlayacığı tarihi bildiğini söyledi. Ama öncesinde daha korkunç şeyler var.
The Sun'ın haberine göre; TikTok'ta TrevorTheTimeTraveler adlı kullanıcı gelecekteki olayları anlatarak 700'den fazla takipçi topladı. "Korkunç bir şeylerin olacağı 3 tarih" diyerek tarihler veren zaman yolcusu "21.02.2024, çok büyük bir şeyler olacak" dedi.
7 yıl sürecek bir Üçüncü Dünya Savaşı için "29.05.2030" tarihini işaret eden zaman yolcusu bu savaşın kuzey ile güney arasında çıkacağını söyledi. Savaşın bitiminde yani 2037'de büyük bir nüfus patlaması olduğunu belirtti.