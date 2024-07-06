Portekiz-Fransa maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 Portekiz Fransa mücadelesinin özeti

1 Futbolseverler, Portekiz ve Fransa'nın karşı karşıya gelerek çeyrek final mücadelesi verdi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan iki takım, grup aşamasında beklenenden uzak bir performans sergiledi. Fransa, grupta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Portekiz 2 galibiyet ve 1 beraberlikle çeyrek finale yükseldi. Peki, Portekiz-Fransa maçı kaç kaç bitti? İşte maça dair detaylar...

2 Volkspark Stadı'nda oynanan heyecan dolu çeyrek final maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maç, penaltı atışlarıyla sonuçlandı. Fransa, penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi ve rakibi İspanya oldu. Cristiano Ronaldo'nun EURO 2024 macerası ise buruk bir veda ile sona erdi. 39 yaşındaki yıldız, kariyerinde ilk kez bir büyük turnuvayı gol atamadan tamamladı.