Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının mücadele ettiği Survivor 2025'e eski yarışmacılardan Pınar Saka da dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın yedeklerden bir ismin kadroya dahil olduğunu açıklamasının ardından Pınar Saka, konsey alanına giriş yaptı.
Pınar Saka gelir gelmez, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" dedi. Sema da "Ya sabır ya selamet" yanıtını verdi.
Pınar Saka'yı karşısında görünce hayatının şokunu yaşayan Sema Aydemir'in morali bozuldu ve yüz ifadesi gündem oldu.
Survivor'da gergin anlar yaşanırken sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
Sema Aydemir'in yakın arkadaşı olan eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Survivor'a yedeklerden gelen olaylı yarışmacı Pınar Saka'nın yer aldığı anları yılan fotoğrafıyla sosyal medyadan paylaştı.
Seda Ocak ise Pınar Saka'ya gönderme yapan bir paylaşım yaparak "Orada kesinlikle cesaret hapı veriyorlar" yazdı.
NE OLMUŞTU?
Yarışmanın iddialı isimlerinden Sema Aydemir ile Pınar Saka, daha önce yarıştıkları dönemde Survivor'da yumruk yumruğa kavga etmişlerdi.