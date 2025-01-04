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Pınar Saka'nın Survivor'a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Geçtiğimiz yıl Sema Aydemir'in kavga ederek yarışmadan atılmasına neden olan Pınar Saka, Survivor 2025'e dahil oldu. Survivor'ın eski yarışmacılarından Sahra Işık'tan ise olay paylaşım geldi. Işık Survivor'a yedeklerden gelen olaylı yarışmacı Pınar Saka'nın yer aldığı anları yılan fotoğrafıyla paylaşırken Sema Aydemir'in tepkisi de çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:45
Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının mücadele ettiği Survivor 2025'e eski yarışmacılardan Pınar Saka da dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın yedeklerden bir ismin kadroya dahil olduğunu açıklamasının ardından Pınar Saka, konsey alanına giriş yaptı.

Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Pınar Saka gelir gelmez, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" dedi. Sema da "Ya sabır ya selamet" yanıtını verdi.

Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Pınar Saka'yı karşısında görünce hayatının şokunu yaşayan Sema Aydemir'in morali bozuldu ve yüz ifadesi gündem oldu.

Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Survivor'da gergin anlar yaşanırken sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Sema Aydemir'in yakın arkadaşı olan eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Survivor'a yedeklerden gelen olaylı yarışmacı Pınar Saka'nın yer aldığı anları yılan fotoğrafıyla sosyal medyadan paylaştı.

Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Seda Ocak ise Pınar Saka'ya gönderme yapan bir paylaşım yaparak "Orada kesinlikle cesaret hapı veriyorlar" yazdı.

Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

NE OLMUŞTU?

Yarışmanın iddialı isimlerinden Sema Aydemir ile Pınar Saka, daha önce yarıştıkları dönemde Survivor'da yumruk yumruğa kavga etmişlerdi.