Pınar Saka’nın Survivor’a döndüğünü gören Sahra Işık’tan olay paylaşım!

Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının mücadele ettiği Survivor 2025'e eski yarışmacılardan Pınar Saka da dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın yedeklerden bir ismin kadroya dahil olduğunu açıklamasının ardından Pınar Saka, konsey alanına giriş yaptı.

Pınar Saka gelir gelmez, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" dedi. Sema da "Ya sabır ya selamet" yanıtını verdi.

Pınar Saka'yı karşısında görünce hayatının şokunu yaşayan Sema Aydemir'in morali bozuldu ve yüz ifadesi gündem oldu.

Survivor'da gergin anlar yaşanırken sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.