Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! “Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim”

Resmen Aşığım, Seviyorum Sevmiyorum, Bütün Kızlar Toplandık gibi birçok şarkısıyla hafızalara kazınan Nil Karaibrahimgil, Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile 2010 yılında evlendi.
Nil Nehri'nin kıyısında yapılan bir törenle dünyaevine giren ünlü şarkıcı, 2014 yılında Aziz Arif adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Ceyda Düvenci'nin programına konu olan Karaibrahimgil, annelik üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Karaibrahimgil, "Çok mutluyum. Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim bin kere de doğacak olsa..." ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının bu açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.