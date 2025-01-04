Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! “Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim”

Resmen Aşığım, Seviyorum Sevmiyorum, Bütün Kızlar Toplandık gibi birçok şarkısıyla hafızalara kazınan Nil Karaibrahimgil , Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile 2010 yılında evlendi.

Nil Nehri'nin kıyısında yapılan bir törenle dünyaevine giren ünlü şarkıcı, 2014 yılında Aziz Arif adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Karaibrahimgil, "Çok mutluyum. Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim bin kere de doğacak olsa..." ifadelerini kullandı.