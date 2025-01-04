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Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! “Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim”

Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 2014 yılında Aziz Arif adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Konuk olduğu bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, annelik itirafıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 10:06 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 10:06
Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim

Resmen Aşığım, Seviyorum Sevmiyorum, Bütün Kızlar Toplandık gibi birçok şarkısıyla hafızalara kazınan Nil Karaibrahimgil, Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile 2010 yılında evlendi.

Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim

Nil Nehri'nin kıyısında yapılan bir törenle dünyaevine giren ünlü şarkıcı, 2014 yılında Aziz Arif adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim

Ceyda Düvenci'nin programına konu olan Karaibrahimgil, annelik üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim

Karaibrahimgil, "Çok mutluyum. Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim bin kere de doğacak olsa..." ifadelerini kullandı.

Nil Karabirahimgil’den annelik itirafı! Dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim

Ünlü şarkıcının bu açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.