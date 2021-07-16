Petrolden 20 kat daha değerli! Terk edilen yerlerde yapıp servet kazanıyorlar!
Bursa'da terk edilen arazilerde yaban mersini üreten üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanıyor. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu "Petrolden 20 kat daha değerli bir şey bulduk desek doğrudur. Sağlık açısından ise saymakla bitmez yararları var. Her türlü hastalığa direnci sağlayan çok önemli bir meyve olarak karşımıza çıkıyor." dedi.
16.07.2021 16:11
- Son Güncelleme: 16.07.2021 16:11
Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç sağlıyor.
Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen ve dünya genelinde yüksek fiyatlardan satılan yaban mersini, asit oranı yüksek toprak yapısına sahip, 300 ila 600 metre rakımlı bölgelerde yetiştiriliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yaban mersininin ticari literatüre henüz yeni girdiğini ancak yabani formlarının başta Karadeniz olmak üzere birçok yörede bulunduğu anlattı.
Bu meyvenin halk arasında "Trabzon üzümü", "çalı çiçeği", "çoban üzümü" ve "ayı üzümü" olarak adlandırıldığını belirten Aygül, Bursa'daki yaban mersini üretiminin yıldan yıla arttığını vurguladı.