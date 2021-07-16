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Petrolden 20 kat daha değerli! Terk edilen yerlerde yapıp servet kazanıyorlar!

Bursa'da terk edilen arazilerde yaban mersini üreten üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanıyor. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu "Petrolden 20 kat daha değerli bir şey bulduk desek doğrudur. Sağlık açısından ise saymakla bitmez yararları var. Her türlü hastalığa direnci sağlayan çok önemli bir meyve olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

16.07.2021 16:11 - Son Güncelleme: 16.07.2021 16:11
Petrolden 20 kat daha değerli! Terk edilen yerlerde yapıp servet kazanıyorlar!

Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç sağlıyor.

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Petrolden 20 kat daha değerli! Terk edilen yerlerde yapıp servet kazanıyorlar!

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen ve dünya genelinde yüksek fiyatlardan satılan yaban mersini, asit oranı yüksek toprak yapısına sahip, 300 ila 600 metre rakımlı bölgelerde yetiştiriliyor.

Petrolden 20 kat daha değerli! Terk edilen yerlerde yapıp servet kazanıyorlar!

Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde üretilen yaban mersini, yüksek getirisiyle yüzleri güldürüyor.

Petrolden 20 kat daha değerli! Terk edilen yerlerde yapıp servet kazanıyorlar!

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yaban mersininin ticari literatüre henüz yeni girdiğini ancak yabani formlarının başta Karadeniz olmak üzere birçok yörede bulunduğu anlattı.

Petrolden 20 kat daha değerli! Terk edilen yerlerde yapıp servet kazanıyorlar!

Bu meyvenin halk arasında "Trabzon üzümü", "çalı çiçeği", "çoban üzümü" ve "ayı üzümü" olarak adlandırıldığını belirten Aygül, Bursa'daki yaban mersini üretiminin yıldan yıla arttığını vurguladı.