İstanbul Ataşehir’de saadet zinciri isyanı! SAS Holding’in yöneticilerinden biri öldürüldü diğeri intihar etti! 13 bini aşkın mağdur!

Ataşehir'de bir ay önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülüp 3 milyon 300 bin lira gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin 13 bin 105 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. Mağdurlar, şirket yöneticisi olduğu belirttikleri kişilerin lüks araçlar ve para desteleri önünde çekildikleri fotoğrafları paylaştı.