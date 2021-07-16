İstanbul Ataşehir’de saadet zinciri isyanı! SAS Holding’in yöneticilerinden biri öldürüldü diğeri intihar etti! 13 bini aşkın mağdur!
İstanbul Ataşehir'de bir ay önce SAS Holding yöneticilerinden Sibel Koçan sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş, eski eşi Süleyman Aydın ise intihar etmişti. Söz konusu olayın ardından paralarını geri alamayanlar SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin ise 13 bin 105 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.
Ataşehir'de bir ay önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülüp 3 milyon 300 bin lira gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin 13 bin 105 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. Mağdurlar, şirket yöneticisi olduğu belirttikleri kişilerin lüks araçlar ve para desteleri önünde çekildikleri fotoğrafları paylaştı.
Ataşehir'de SAS Holding'in önünde yaklaşık bir ay önce şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın başından vurulup, öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir'deki bir rezidansın 32'inci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken, farklı tarihlerde yatırım yapan yaklaşık 50 kadar kişi mağdur oldukları gerekçesiyle SAS Holding ve yöneticileriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
YÜZDE 9 KAR PAYI İLE ÖDEME VAADİNDE BULUNUYORLARMIŞ
Mağdurların sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, SAS Holding'in yatırım yapanlara yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadinde bulunduğu, geçtiğimiz haziran ayına kadar şirketin ödeme yaptığı fakat ödemelerde stopaj kesintileri de yapıldığı belirtildi.
Dilekçelerde "SAS Holding önünde cinayetle sonuçlanan soygun ve ardından şirket yöneticisi Süleyman Aydın'ın intihar olayından sonra bahse konu mirasçıları devri itibari ile ödemeler yapılmadı.