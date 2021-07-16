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Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı

Samsun'da şehır eşkıyaları 112 ambulans ekibine saldırdı. Sağlık personeli bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri Selahiye Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri saldırıyı yara almadan atlatırken, ambulansın içine de zarar veren saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

16.07.2021 23:04 - Son Güncelleme: 16.07.2021 23:30
Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı

Samsun'da şehır eşkıyaları 112 ambulans ekibine saldırdı.

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Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı

Olay, Samsun'un Selahiye Mahallesi 2. Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Ambulans Servisi ekipleri bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri yerde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı

Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdi. Ambulans şoförü M.T.B., bıçaklı saldırgana müdahale ederek 2 bayan sağlıkçı N.A.K. ve N.P.T.'yi bıçaklanmaktan kurtardı.

Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer saldırgan ise kaçtı. Polis kovalamaca sonucu kaçan saldırganı da yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı

3 sağlık çalışanı kendilerine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.