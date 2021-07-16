Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı! 2 gözaltı
Samsun'da şehır eşkıyaları 112 ambulans ekibine saldırdı. Sağlık personeli bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri Selahiye Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri saldırıyı yara almadan atlatırken, ambulansın içine de zarar veren saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.
16.07.2021 23:04
- Son Güncelleme: 16.07.2021 23:30
Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdi. Ambulans şoförü M.T.B., bıçaklı saldırgana müdahale ederek 2 bayan sağlıkçı N.A.K. ve N.P.T.'yi bıçaklanmaktan kurtardı.