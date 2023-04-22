Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...
Yemek yapmak için patates soyan kadın şok üstüne şok yaşadı. Kadın patates kabuklarını soyduğu sırada normal bir şekilde işine devam ederken korkunç bir figürle karşılaştı. Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf karesi kadının hayatında ilk kez böylesine ürkütücü bir olay yaşamasına neden oldu.
22.04.2023 16:59 - Son Güncelleme: 22.04.2023 16:59
Sosyal medya son günlerde viral olan bir görüntüyü konuşuyor. Son günlerde viral olan bu paylaşımda patates soyan bir kadın karşısına çıkan figürü görünce büyük bir korku yaşadı ve o anları sosyal medyada paylaşmaya karar verdi.