Sadece o ilde görüldü! Dünyanın en tehlikelisi! Türkiye'deki tek kobra türü...

Nisan ayının gelmesiyle birlikte kene ve yılanların varlığı yeniden hissedilmeye başlandı. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilecek zehre sahip olan kral kobra adeta tüm dünyaya korku salıyor. Özellikle dağlık alan ve tarlalarda sıklıkla görülen yılanlar vatandaşları ürpertiyor. Türkiye'de görülen yılanların en tehlikelilerinden olan çöl kobrası aynı zamanda ülkemizin tek kobra türü olarak biliniyor.