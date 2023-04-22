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Haberler Yaşam Bu hafta sonu yağış var mı? Bayramda yağmur bereketi! MGM'den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

Bu hafta sonu yağış var mı? Bayramda yağmur bereketi! MGM'den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

Bayram ziyareti yapacak vatandaşlara sağanak uyarısı! Bayramın ikinci ve üçüncü günü hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. İşte 22-23 Nisan hava durumu.

takvim.com.tr
22.04.2023 09:40 - Son Güncelleme: 22.04.2023 09:40
Bu hafta sonu yağış var mı? Bayramda yağmur bereketi! MGM’den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

22, 23 Nisan bayram günlerinde plan yapan binlerce kişi bu hafta sonu yağmur var mı sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 19 il için kritik bir uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış uyarısını duyan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 22, 23 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu...

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Bu hafta sonu yağış var mı? Bayramda yağmur bereketi! MGM’den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ve Artvin'in kıyıları dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta sonu yağış var mı? Bayramda yağmur bereketi! MGM’den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

22 NİSAN BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta sonu yağış var mı? Bayramda yağmur bereketi! MGM’den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

23 NİSAN BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta sonu yağış var mı? Bayramda yağmur bereketi! MGM’den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLCAK?

Bayramın 2. Günü: Malatya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu,

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