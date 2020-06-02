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Pantolonunun içindekileri görünce küçük dili tutuldu! Gördükleri karşısında şoke oldu

Koronavirüs tüm dünyadaki hayatını deyimi yerindeyse durdurdu. Okullara kapandı, spor organizasyonları iptal edildi veya ertelendi, çalışanlar evlerine kapandı. Salgının sıfır noktası olan Çin, bu ülkelerin başında geliyor. Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan şimdilerde ise yeni normal ile sosyal hayata dönüşe başlayan Çinliler'den birbirinden garip haberleri geliyor. İşte onlardan biri daha. Pantolonunun içindekileri görünce ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...

02.06.2020 16:46 - Son Güncelleme: 02.06.2020 16:46
Pantolonunun içindekileri görünce küçük dili tutuldu! Gördükleri karşısında şoke oldu

Çin'de koronavirüs nedeniyle okullara verilen 5 haftalık aranın ardından okula geri dönüş hazırlıkları yapan bir öğrenci gördükleri karşısında adeta küçük dilini yuttu.

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Pantolonunun içindekileri görünce küçük dili tutuldu! Gördükleri karşısında şoke oldu

Daily Mail'ın haberine göre; pantolonunun içinden bir takım sesler duyan öğrenci kuş yuvası ve yavrularını gördü.

Pantolonunun içindekileri görünce küçük dili tutuldu! Gördükleri karşısında şoke oldu

Balkonda asılı olan pantolonunun görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan öğrenci, şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor.

Pantolonunun içindekileri görünce küçük dili tutuldu! Gördükleri karşısında şoke oldu
Pantolonunun içindekileri görünce küçük dili tutuldu! Gördükleri karşısında şoke oldu
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