Pantolonunun içindekileri görünce küçük dili tutuldu! Gördükleri karşısında şoke oldu
Koronavirüs tüm dünyadaki hayatını deyimi yerindeyse durdurdu. Okullara kapandı, spor organizasyonları iptal edildi veya ertelendi, çalışanlar evlerine kapandı. Salgının sıfır noktası olan Çin, bu ülkelerin başında geliyor. Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan şimdilerde ise yeni normal ile sosyal hayata dönüşe başlayan Çinliler'den birbirinden garip haberleri geliyor. İşte onlardan biri daha. Pantolonunun içindekileri görünce ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...
02.06.2020 16:46
- Son Güncelleme: 02.06.2020 16:46
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