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Youtube'da milyonlar bu çocuğu izledi! Her şey ateşi yakmasıyla başladı...

Son dönemlerde Youtube üzerinden en çok izlenen videoların başında ustalık ve üretim videoları geliyor... İşte onlardan en çok izleneni. Sosyal medyada yaptıklarıyla fenomen olan bu çocuk, tek başında ortaya çıkardığı şeyle herkesin ağzını açık bıraktı. Bu görüntüler sizi çok şaşırtacak. İşte küçük fenomenin hayranlık uyandıran ve milyonlarca kez izlenen o eseri.

02.06.2020 10:23 - Son Güncelleme: 02.06.2020 10:23
Youtube'da milyonlar bu çocuğu izledi! Her şey ateşi yakmasıyla başladı...

Birazdan göreceklerini sizi hayli şaşırtabilir, hazırlıklı olun.

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Youtube'da milyonlar bu çocuğu izledi! Her şey ateşi yakmasıyla başladı...

Kendi kendine bir şeyler üretmeye karar veren bu ufaklık Youtube'de milyonların izlediği bir videoya imzasını attı.

Youtube'da milyonlar bu çocuğu izledi! Her şey ateşi yakmasıyla başladı...

Bakın saniyeler sonra neler olacak.

Youtube'da milyonlar bu çocuğu izledi! Her şey ateşi yakmasıyla başladı...
Youtube'da milyonlar bu çocuğu izledi! Her şey ateşi yakmasıyla başladı...
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