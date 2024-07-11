Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en kıymetli ayetlerinden biri olarak bilinir ve Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. İslam dininde büyük bir özveriyle okunan bu ayet, Allah'ın sınırsız kudretini ve ilmini, evrenin her bir köşesine nasıl yayıldığını dile getirir. Ayetin derin anlamı, onu günlük duaların ve ibadetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bu yazımızda, Ayetel Kürsi'nin önemini, faziletlerini ve hayatımızdaki yerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Bu ayetin Arapça okunuşu şu şekildedir:
"Allahu la ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum. Velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyuhussemâvâti vel ard. Velâ yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyul azîm."
Ayetel Kürsi'nin Türkçe anlamı oldukça derin ve kapsamlıdır. İşte bu mübarek ayetin anlamı:
"Allah'tan başka ilah yoktur; O, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneten bir zâttır. O'nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan, O'nun huzurunda şefaat edecek kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediği kadarının dışında, insanlar O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."