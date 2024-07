Ayetel Kürsi, Allah'ın varlığını ve birliğini vurgulayan, O'nun her şeyi gözetim altında tuttuğunu ve evrenin tüm meselelerine hakim olduğunu bildiren kuvvetli bir ayettir. Bu ayet, Allah'ın ne kadar yüce ve erişilmez olduğunu, ancak her şeyi bilen ve her yere gücü yeten bir Tanrı olduğunu anlatır. Bu ayet, özellikle Allah'ın bağımsızlığını ve kendi kendine yeten yapısını betimlerken, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olduğunu da gösterir. Müslümanlar, Ayetel Kürsi'yi her gün sabah ve akşam namazlarının ardından okumayı adet edinmişlerdir. Ayrıca, yatmadan önce ve yolculuk esnasında okunması, kişiye Allah'ın korumasını ve rahat bir uyku sağlaması açısından önerilir. Ayetel Kürsi'nin okunması, şeytanın şerrinden korunma, bela ve musibetlerden uzak durma gibi manevi faydalar sağlar. Özellikle, bu ayeti okuyan kişi, okuduğu süre boyunca Allah'ın özel koruması altında kabul edilir.