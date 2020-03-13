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Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Koronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan etmesinin ardından özel hastanelerden alınacak sağlık hizmeti ve özel sağlık sigortasının da kapsamı değişti. Salgın hastalıklar özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor ve bu hastalıkların tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Koronavirüsün teşhisi ve tedavisi de özel hastanelerde yapılamıyor.

13.03.2020 09:49 - Son Güncelleme: 13.03.2020 09:49
Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Corona virüsü pandemi, yani salgın hastalık ilan etti. Peki, bu karar; özel sağlık sigortalılarını nasıl etkileyecek, hastanelerde özel sağlık sigortası geçerli olacak mı, sağlık sisteminde neler değişecek?

İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı...

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Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...

Özellikle, DSÖ'nün, koronayı, pandemi ilan etmesinin ardından sağlık konusunda vatandaşların kafası da karıştı. Kimileri, özel hastaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastanelerin ateşli hastalıklara bakmadığını, gelen hastaları da devlet hastanelerine yönlendirdiğini söylüyor.

Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...

Kimileri, pandemi sonrası özel sağlık sigortasının özel hastanelerde geçmediğini savunuyor. Hepsine tek tek değineyim. İşin sağlık tarafını Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı ve Bahat Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat ile, sigorta tarafını da sigorta şirketlerinin yöneticileri görüştüm.

Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...

Önce, uzmanlarla görüşmeme istinaden pandemi konusunda kısa bir bilgi vereyim. DSÖ, en son 2009 yılında influenza virüsü nedeniyle pandemi ilan etmiş.

Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...

Türkiye'de de ilk vaka 2009 yılında çıkmış ve toplam 14 bine yakın vaka görülmüş, 2009-2010 yıllarında 656 ölüm meydana gelmiş.

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