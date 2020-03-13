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Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Koronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan etmesinin ardından özel hastanelerden alınacak sağlık hizmeti ve özel sağlık sigortasının da kapsamı değişti. Salgın hastalıklar özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor ve bu hastalıkların tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Koronavirüsün teşhisi ve tedavisi de özel hastanelerde yapılamıyor.

13.03.2020 09:49 - Son Güncelleme: 13.03.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





