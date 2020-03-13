Özel sağlık sigortası koronavirüsü kapsıyor mu? Koronavirüs belirtileriyle hastaneye gidince bilmeniz gerekenler...
Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Koronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan etmesinin ardından özel hastanelerden alınacak sağlık hizmeti ve özel sağlık sigortasının da kapsamı değişti. Salgın hastalıklar özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor ve bu hastalıkların tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Koronavirüsün teşhisi ve tedavisi de özel hastanelerde yapılamıyor.
Kimileri, pandemi sonrası özel sağlık sigortasının özel hastanelerde geçmediğini savunuyor. Hepsine tek tek değineyim. İşin sağlık tarafını Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı ve Bahat Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat ile, sigorta tarafını da sigorta şirketlerinin yöneticileri görüştüm.