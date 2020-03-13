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Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü

108 yıl önce batan Titanic'in okyanusun dibindeki görüntüsü şoke etti... 2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, bundan tam 108 yıl önce, 15 Nisan 1912'de New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı ve 1513 kişi öldü. 90'lı yılların sonunda filmi de çekilen ve yılların en büyük lüks yolcu gemisi olan Titanik, asırlardır okyanusun dibinde öylece yatıyor. Ancak son 15 yılda Titanik'e bir 'şeyler' oluyor ve dalgıçların yakaladığı son görüntü inanılmaz...

13.03.2020 09:17 - Son Güncelleme:
Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü

Dalgıçlar, aylar önce esrarını asırlardır koruyan dev geminin bulunduğu yere, okyanusun dibine girdi.

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Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü

1912'de ilk yolculuğuna çıktığında kimse Titanik'in bugünkü hale geleceğini tahmin edemezdi: Atlantik Okyanusu'nun dibinde çürümekte olan bir enkaz.

Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü

Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. Ancak Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusu yüzeyinin 3,8 km derinliğinde yatan gemi enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü

Araştırmacılar, gemi enkazının bir kısmının şaşırtıcı şekilde iyi durumda, başka kısımlarının ise denizde yok olduğunu bildirdi.

Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü

Gemi enkazının en fazla aşındığı yerin sancak tarafındaki yetkililerin kamaraları olduğu belirtiliyor.

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