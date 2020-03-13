Okullarda koronavirüs tatili öncesi son gün

"HEM DİNLENMİŞ HEM KORUNMUŞ OLURUZ"

Esenyurt Siteler Ortaokulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesinin iyi olduğunu söyleyerek , "Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz. Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Korunuyorum, maske takıyorum" diye konuştu..