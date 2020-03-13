Okullarda koronavirüs tatili öncesi son gün
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında okulların 16 Mart itibarıyla tatil edildiğini açıkladı. Selçuk açıklamasında "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır" dedi. Kararın ardından tatil öncesi son kez çocuklarını okullara götüren veliler koronavirüs tatilini değerlendirdi.
VELİ VE ÖĞRENCİLER KARARDAN MEMNUN
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Maltepe'deki Mürevvet Hanım ilkokuluna öğrencisini okula getiren Hayrettin Kula, "Çok yerinde ve zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını biliyorum. Ben öğrencimi getirdim, diğer velilerin de getirdiğini görüyorum. Önlem alınmasına sevindim" diye konuştu..
"HEM DİNLENMİŞ HEM KORUNMUŞ OLURUZ"
Esenyurt Siteler Ortaokulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesinin iyi olduğunu söyleyerek , "Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz. Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Korunuyorum, maske takıyorum" diye konuştu..
"KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYACAKLAR"
5. sınıfta okuyan kızını okula getiren Baba Özgür Özlem ise kararı doğru bulduğunu belirterek ,"Olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyorduk. Bir kişinin hasta olması herkesin hasta olması demek. İyi bir karar. Çocuklar tatili evde değerlendirecekler, kesinlikle dışarı çıkmayacaklar. Önlemler olacak. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Derse yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu..