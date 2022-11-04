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Otizmli gence elma yedirerek ölümüne neden olan bakımevi kapatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli Oğuz Sercan Şevker'in ölümüyle ilgili Sultanbeyli'deki engelli bakımevinin soruşturma bitene kadar kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

DHA
04.11.2022 16:51 - Son Güncelleme: 04.11.2022 16:51
Otizmli gence elma yedirerek ölümüne neden olan bakımevi kapatıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Basında yer alan ve 20 Ekim'de İstanbul'da özel bir engeli bakım merkezinde bakım altında iken, yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili, söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkezi ile ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimatlar verilmiştir.

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Otizmli gence elma yedirerek ölümüne neden olan bakımevi kapatıldı

Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul'da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır." denildi.

Otizmli gence elma yedirerek ölümüne neden olan bakımevi kapatıldı

Engelli bakımevindeki ihmalle ölüm iddiasını DHA duyurmuştu. Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde, 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı.

Otizmli gence elma yedirerek ölümüne neden olan bakımevi kapatıldı

Şevker'e ilk müdahale özel bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından hastaneye kaldırıldı.

Otizmli gence elma yedirerek ölümüne neden olan bakımevi kapatıldı

12 gün yoğun bakımda kalan Şevker hayatını kaybetti.

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