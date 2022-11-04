Otizmli gence elma yedirerek ölümüne neden olan bakımevi kapatıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Basında yer alan ve 20 Ekim'de İstanbul'da özel bir engeli bakım merkezinde bakım altında iken, yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili, söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkezi ile ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimatlar verilmiştir.