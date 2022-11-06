SON DAKİKA: Bitlis Adilcevaz'da köpek ısırması sonucu kuduz tanısı konulan çocuğun babası konuştu: Köpeğin ısırdığını bilseydik... Sadece dua ediyoruz
Son dakika haberleri... Bitlis Adilcevaz'da başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısı konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in babası konuştu. Oğlunun tedavisinin devam ettiğini söyleyen ve konuşmakta güçlük çeken baba Murat Erçetin, "Köpek ısırdığını bilseydik daha önce hastaneye götürürdük. Yoğun bakımda. Sadece dua ediyoruz." dedi.
Son dakika haberleri: Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 yaşındaki arkadaşı Polat Ergün ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki M.E., durumu ailesinden sakladı. Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi M.E.'yi hastaneye götürdü. Hastanede köpeğin ısırdığını söylemesinin ardından M.E., kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı.
"KÖPEĞİN ISIRDIĞINI BİLSEYDİK..."
Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan M.E.'nin babası Murat E., Sabah'a konuştu.