SON DAKİKA: Bitlis Adilcevaz’da köpek ısırması sonucu kuduz tanısı konulan çocuğun babası konuştu: Köpeğin ısırdığını bilseydik... Sadece dua ediyoruz

"KÖPEĞİN ISIRDIĞINI BİLSEYDİK..."

Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan M.E.'nin babası Murat E., Sabah'a konuştu.