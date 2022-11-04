Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı

Şehidin cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Aysel Demir, babası Sami Demir, eşi Hanife Demir ve yakınları katıldı.