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Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir (26), Mersin'de toprağa verildi. Anne Aysel Demir, oğlunu asker selamıyla uğurladı.

DHA
04.11.2022 16:32 - Son Güncelleme: 04.11.2022 16:32
Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi.

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Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı

Şehidin cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Aysel Demir, babası Sami Demir, eşi Hanife Demir ve yakınları katıldı.

Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Harun Yıldırım'ın cenazesi, Akbelen Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı

Şehidin cenazesinin şehitliğe götürüldüğü sırada annesi Aysel Demir, asker selamı verdi.

Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı
Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı
Şehit annesi paraşütçü oğlunu asker selamıyla uğurladı
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