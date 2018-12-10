Osmaniyede büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Osmaniye'de büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Osmaniye'de eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden bir hafta uzaklaştırma cezası alan Kemal Ergi isimli şahıs, cezasının bittiği gün eve dönerek eşi ve 4 çocuğunu av tüfeği ile vurdu.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 07:28:49 Güncelleme: 08:07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





