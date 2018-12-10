Osmaniyede büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Osmaniye'de büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu
Osmaniye'de eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden bir hafta uzaklaştırma cezası alan Kemal Ergi isimli şahıs, cezasının bittiği gün eve dönerek eşi ve 4 çocuğunu av tüfeği ile vurdu.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 07:28:49 Güncelleme: 08:07:56
Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rast gele ateş açarak Eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi'yi vurarak ağır yaraladı.
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