Osmaniye'de büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Osmaniye'de eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden bir hafta uzaklaştırma cezası alan Kemal Ergi isimli şahıs, cezasının bittiği gün eve dönerek eşi ve 4 çocuğunu av tüfeği ile vurdu.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 07:28:49 Güncelleme: 08:07:56
Osmaniyede büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Dereli köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Kemal Ergi iddiaya göre, son 1 yıldır eşi ve ailesiyle şiddetli geçimsizlik yüzünden sık sık kavga etmeye başladı.

Osmaniyede büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Son olarak eşi Hürü Ergi kocasından şikayetçi olarak evden uzaklaştırma cezası aldırdı. Bir haftalık evden uzaklaştırma cezası dolan Kemal Ergi eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı.

Osmaniyede büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rast gele ateş açarak Eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi'yi vurarak ağır yaraladı.

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Osmaniyede büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

Silah sesi üzerine eve koşan komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Osmaniyede büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

2 ÇOCUĞUN DA DURUMU KRİTİK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Hürü Ergi ve Oğuzhan Ergi'nin öldüğünü belirledi. Olayda yaralanan Meryem, Emre ve Didem Ergi ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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