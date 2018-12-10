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Osmaniye'de büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu

10 Aralık 2018, Pazartesi

Osmaniye'de eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden bir hafta uzaklaştırma cezası alan Kemal Ergi isimli şahıs, cezasının bittiği gün eve dönerek eşi ve 4 çocuğunu av tüfeği ile vurdu.


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