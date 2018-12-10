Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

Eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak sınıflarda kanunen hangi durumlarda kalabalığa karşı müdahale edilmesi ve kanunların içeriği hakkındaki bilgileri tekrarlanıyor. Kapalı spor salonlarındaki eğitimlerde ise direnen göstericilerin nasıl gözaltına alınabileceği, polislerin nasıl kendilerini korumaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.