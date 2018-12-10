Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa da bulunan merkezde çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" verildi. Gerçeğine birebir uygun olarak yapılan tatbikata kadın çevik kuvvet polisleri damga vurdu.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 11:53:12 Güncelleme: 12:11:15
Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin aldığı nefes kesen eğitimi görüntülendi.

Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

Polislerin "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" aksiyon filmlerini aratmadı. Molotof kokteylleri, havai fişeklerin ve taşların kullanıldığı eğitimlerde gerçeğine uygun olarak eylemciler gözaltına alınıp müdahale edildi.

Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa da bulunan merkezde çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" verildi.

Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

Verilen eğitimlerde orta çıkan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken senaryo gereği eylemcilere müdahale edilip göz altına alınıyorlar. Çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" kapsamında toplumsal olaylara müdahale etme, göstericileri karşı kendimi kalkanlar yardımı ile koruma ve göz altına alma gibi eğitimler görüyorlar.

Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

Eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak sınıflarda kanunen hangi durumlarda kalabalığa karşı müdahale edilmesi ve kanunların içeriği hakkındaki bilgileri tekrarlanıyor. Kapalı spor salonlarındaki eğitimlerde ise direnen göstericilerin nasıl gözaltına alınabileceği, polislerin nasıl kendilerini korumaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

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