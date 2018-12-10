Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa da bulunan merkezde çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" verildi. Gerçeğine birebir uygun olarak yapılan tatbikata kadın çevik kuvvet polisleri damga vurdu.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 11:53:12 Güncelleme: 12:11:15
Verilen eğitimlerde orta çıkan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken senaryo gereği eylemcilere müdahale edilip göz altına alınıyorlar. Çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" kapsamında toplumsal olaylara müdahale etme, göstericileri karşı kendimi kalkanlar yardımı ile koruma ve göz altına alma gibi eğitimler görüyorlar.
Eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak sınıflarda kanunen hangi durumlarda kalabalığa karşı müdahale edilmesi ve kanunların içeriği hakkındaki bilgileri tekrarlanıyor. Kapalı spor salonlarındaki eğitimlerde ise direnen göstericilerin nasıl gözaltına alınabileceği, polislerin nasıl kendilerini korumaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.
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