SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı duyurdu! Burhanettin itiraf etti mi?

Müge Anlı son dakika haberleri... Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Programda Şaban'ın eski eşi Emine Karabulut ile yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün yasak aşk yaşadığı tespit edildi. Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Ancak Burhanettin, hakkındaki iddiaları yalanladı. Müge Anlı, olaya ilişkin flaş gelişmeleri duyurdu. Şaban Ataş nasıl öldürüldü? Emine Karabulut eski eşini neden öldürdü? Burhanettin Öztürk yakın arkadaşını öldürdüğünü kabul etti mi? İşte detaylar...