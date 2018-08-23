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Ordu'da 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

Ordu'da seyir terası konumundaki Boztepe turistler akınına uğradı. Turistlerin teleferiğe binmek için oluşturduğu kuyruğun ucu görünmezken bayramın ilk 2 gününde toplam 20 bin kişinin teleferiği kullandığı belli oldu.

23 Ağustos 2018 Perşembe, 15:48:30 Güncelleme: 15:50:34
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Orduda 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

Ordu'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, teleferik önünde uzun kuyruk oluşturdu.

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Orduda 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

530 METRE YÜKSEKTEKİ TELEFERİĞE ÇIKMAK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Ordu'daki seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar, karayolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor. Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik, Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi.

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Orduda 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

İzmir'den gelen İsmet Koç, Karadeniz turu kapsamında kentte bulunduğunu belirterek, "Ordu'da teleferik kullanarak Boztepe'ye çıkacağız. Boztepe'nin ününü daha önce pek çok sefer duymuştuk. Biz de bu fırsatı değerlendirelim istedik." dedi.

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Orduda 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

YEŞİL VE MAVİNİN SONSUZLUĞU BİR ARADA

İstanbul'dan ailesiyle Ordu'ya gelen Yavuz Yücel ise bu yıl tatillerini Karadeniz Bölgesi'nde geçirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Karadeniz'de de ilk durağımız Ordu oldu. Boztepe'de muazzam bir manzara sizi karşılıyor. İlk defa teleferik kullandık. Çok beğendik." diye konuştu.

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Orduda 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

Almanya'dan memleketi Ordu'ya gelen Sanem Tut, teleferiği herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Teleferikle yeşil ve mavinin güzelliğini aynı anda yaşabiliyorsunuz. Bir yanda deniz bir yanda uçsuz bucaksız ormanları ile Ordu. İmkanı olan herkesi Boztepe'ye çıkarak bu güzelliği görmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

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