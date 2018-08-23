Orduda 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

YEŞİL VE MAVİNİN SONSUZLUĞU BİR ARADA

İstanbul'dan ailesiyle Ordu'ya gelen Yavuz Yücel ise bu yıl tatillerini Karadeniz Bölgesi'nde geçirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Karadeniz'de de ilk durağımız Ordu oldu. Boztepe'de muazzam bir manzara sizi karşılıyor. İlk defa teleferik kullandık. Çok beğendik." diye konuştu.