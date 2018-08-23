Orduda 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi

Ordu'da 2 günde 20 bin turist teleferiğe bindi
Ordu'da seyir terası konumundaki Boztepe turistler akınına uğradı. Turistlerin teleferiğe binmek için oluşturduğu kuyruğun ucu görünmezken bayramın ilk 2 gününde toplam 20 bin kişinin teleferiği kullandığı belli oldu.
530 METRE YÜKSEKTEKİ TELEFERİĞE ÇIKMAK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER
Ordu'daki seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar, karayolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor. Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik, Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi.
YEŞİL VE MAVİNİN SONSUZLUĞU BİR ARADA
İstanbul'dan ailesiyle Ordu'ya gelen Yavuz Yücel ise bu yıl tatillerini Karadeniz Bölgesi'nde geçirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Karadeniz'de de ilk durağımız Ordu oldu. Boztepe'de muazzam bir manzara sizi karşılıyor. İlk defa teleferik kullandık. Çok beğendik." diye konuştu.
Almanya'dan memleketi Ordu'ya gelen Sanem Tut, teleferiği herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Teleferikle yeşil ve mavinin güzelliğini aynı anda yaşabiliyorsunuz. Bir yanda deniz bir yanda uçsuz bucaksız ormanları ile Ordu. İmkanı olan herkesi Boztepe'ye çıkarak bu güzelliği görmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.