Kısa sürede uyumanın yolları

Nörolog Dr. Daniel Barone, 15 dakikalık günlük ritüelin gece iyi bir uyku çekmeyi sağlayacağını söylüyor.
Dr. Barone, farkındalık meditasyonunu hem kendisi uyguluyor hem de uyku problemi çeken hastalarına tavsiye ediyor. Rahat uyuyabilmek için her gün 15 dakika bu meditasyonu yapmak gerekiyor.
Uykusuzluğun çeşitli nedenleri olabilir. Yorgunluk, stres, alkol, nikotin ve kafein kullanımı, ilaç kullanımı, psikolojik veya fiziksel rahatsızlıklar bu nedenlerden sadece birkaçı...
"Meditasyon yapma tarzım çok basittir" diyen Dr. Barone'un önerisi tam da geceleri uykusuzluk çeken insanlara göre... İşte farkındalık meditasyonu nasıl yapılır sorusunun cevabı...
Farkındalık meditasyonunu uygulamak için öncelikle karanlık ve sessiz bir odaya ihtiyaç var. Meditasyon genelde sessiz gerçekleştirilse de bazen kulaklıkla müzik dinlenebiliyor.