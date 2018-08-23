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Kısa sürede uyumanın yolları

23 Ağustos 2018 Perşembe, 18:29:05 Güncelleme: 18:34:18
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Kısa sürede uyumanın yolları

Nörolog Dr. Daniel Barone, 15 dakikalık günlük ritüelin gece iyi bir uyku çekmeyi sağlayacağını söylüyor.

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Kısa sürede uyumanın yolları

Dr. Barone, farkındalık meditasyonunu hem kendisi uyguluyor hem de uyku problemi çeken hastalarına tavsiye ediyor. Rahat uyuyabilmek için her gün 15 dakika bu meditasyonu yapmak gerekiyor.

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Kısa sürede uyumanın yolları

Uykusuzluğun çeşitli nedenleri olabilir. Yorgunluk, stres, alkol, nikotin ve kafein kullanımı, ilaç kullanımı, psikolojik veya fiziksel rahatsızlıklar bu nedenlerden sadece birkaçı...

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Kısa sürede uyumanın yolları

"Meditasyon yapma tarzım çok basittir" diyen Dr. Barone'un önerisi tam da geceleri uykusuzluk çeken insanlara göre... İşte farkındalık meditasyonu nasıl yapılır sorusunun cevabı...

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Kısa sürede uyumanın yolları

Farkındalık meditasyonunu uygulamak için öncelikle karanlık ve sessiz bir odaya ihtiyaç var. Meditasyon genelde sessiz gerçekleştirilse de bazen kulaklıkla müzik dinlenebiliyor.

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