Dünyaca ünlü İngiliz dergi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri...

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı.
Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı
İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)
AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI
12 x EMB-314 (A-29)
SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)
ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI
94 x EUROFIGHTER
87 X TORNADO IDS
SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI
287 x A-10C
7 x AC-130J
28 x AC-130U/W
60 x B-1
20 x B-2
75 x B-52