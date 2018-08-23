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Dünyaca ünlü İngiliz dergi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri...

Flight International Dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe, 15:45:45 Güncelleme: 15:51:02
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Dünyaca ünlü İngiliz dergi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri...

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı.

Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı

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Dünyaca ünlü İngiliz dergi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri...

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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Dünyaca ünlü İngiliz dergi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri...

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

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Dünyaca ünlü İngiliz dergi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri...

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

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Dünyaca ünlü İngiliz dergi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

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