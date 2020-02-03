GaleriYaşam

Olanlar gerçekten inanılmaz! Bulaşık makinesi içine limon atın ve sonrasında yaşananlar...

Limonun faydaları saymakla bitmiyor malumunuz. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz... Kullandığınız limonları çöpe atmayın, bulaşık makinesine atın. Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak da denilmektedir. Limonun anavatanı kesin olarak bilinmemektedir, ancak ilk Güney Asya'da yetiştirildiği düşünülmektedir.

03.02.2020 16:06 - Son Güncelleme: 03.02.2020 16:06
Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve...

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve... Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koymak başta kulağa tuhaf gelebilir. Limonların neden bulaşık makinesine koyulması gerektiğini anlayınca siz de bundan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. Limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve...

Çöpe çok fazla yiyecek atıyoruz. Yapılan araştırmalara göre insanlar yemeklerinin neredeyse yarısını israf ediyorlarmış.

Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve...

Aslında bunları çöpe atmaktan başka şeyler de yapabiliriz. Mesela limonları kullandıktan sonra çöpe atmak yerine çok daha etkili bir şekilde kullanabiliriz.

Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve...

Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.

Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve...

Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor.

Akıllıca değil mi?

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gören herkes hayranlık içinde izledi! Hiç para harcamadan böyle ev yaptı ki...
Gören herkes hayranlık içinde izledi! Hiç para harcamadan böyle ev yaptı ki...