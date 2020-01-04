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Gribin dermanı sarımsak-soğan! İşte gribi iyileştirecek reçete...

, bu yıl yataklara düşürüyor. Domuz gribi vakalarındaki artış ise korkutuyor. Çapa Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , gribi iyileştirecek reçeteyi açıklıyor...

Gribin dermanı sarımsak-soğan



Grip, bu yıl yataklara düşürüyor. Domuz gribi vakalarındaki artış ise korkutuyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, gribi iyileştirecek reçeteyi açıklıyor:

ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI
H1N1 adlı virüs, domuzlardan insanlara, insanlardan insanlara kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu gribin belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, boğaz ve baş ağrısı şikayetleri bulunuyor.

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