Gribin dermanı sarımsak-soğan! İşte gribi iyileştirecek reçete...





Grip, bu yıl yataklara düşürüyor. Domuz gribi vakalarındaki artış ise korkutuyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, gribi iyileştirecek reçeteyi açıklıyor:



ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI

H1N1 adlı virüs, domuzlardan insanlara, insanlardan insanlara kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu gribin belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, boğaz ve baş ağrısı şikayetleri bulunuyor.