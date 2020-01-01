Mide bulantısı ve bağ ağrısı günümüzde en sık karşı karşıya kaldığımız rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda

Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve tüketilebilecek bazı besinlerle bağ ağrısı ve mide bulantısını geçirmek mümkün olabilmektedir.

Baş ağrısı tedavisinde denenecek birçok ilaç bulunmaktadır. Ağrı tedavisinde basit ağrı kesiciler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, ergotaminli ilaçlar ve triptanlar kullanılır. Mide bulantısında ise limon çok önemli bir faktördür. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Peki, Mide bulantısı ve bağ ağrısı nasıl geçer? Evde doğal yöntemler!

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