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  • 02.01.2020 10:01
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:01

ve için evde doğal tedavi yöntemleri - Mide bulantısı ve ?

ve nasıl geçer? Sorusu şuan fazlaca soruluyor. Mide bulantısı ve baş ağrısı herkeste görülebilecek rahatsızlıklardan bir tanesidir. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen mide bulantısının nedenleri migren, araç tutması, aşırı alkol kullanımı, stres, kaygı, vertigo ve gıda zehirlenmeleri olabilir. Çoğu kişi mide bulantısının nasıl geçeceğini araştırıyor. Peki, ? Evde doğal yöntemler! Baş ağrısında eğer altta yatan bir sağlık sorunu varsa (sinüs enfeksiyonu vs. gibi) konunun uzmanı hekimden ilgili tedavi alınır.

Mide bulantısı ve baş ağrısı nasıl geçer?

Mide bulantısı ve bağ ağrısı günümüzde en sık karşı karşıya kaldığımız rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda
Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve tüketilebilecek bazı besinlerle bağ ağrısı ve mide bulantısını geçirmek mümkün olabilmektedir.
Baş ağrısı tedavisinde denenecek birçok ilaç bulunmaktadır. Ağrı tedavisinde basit ağrı kesiciler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, ergotaminli ilaçlar ve triptanlar kullanılır. Mide bulantısında ise limon çok önemli bir faktördür. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Peki, Mide bulantısı ve bağ ağrısı nasıl geçer? Evde doğal yöntemler!

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