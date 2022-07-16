Öğrendikleriniz tüylerinizi ürpertecek! 5079 yılına kadar kehanetlerde bulunan ünlü kör kahin Baba Vanga’dan ürküten 2022 uyarısı! Uzaylı istilası, kıtlık...

Dünyanın en ünlü kahini Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetleri gündem oldu. Bu yıl 6 kehanetten 2'sinin şimdiden gerçekleştiği bile iddia edidi. Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, 5079 yılına kadar bulunduğu kehanetler her yıl gündeme geliyor. Vanga, dünyanın sonunun geleceğine inandığı 5079 yılına kadar birçok kehanette bulundu ve bu tahminlerinin önemli bir kısmı işaret ettiği tarihlerde gerçekleşti.